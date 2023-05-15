Son bölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı yayınlanmayan Yalı Çapkını, yarın akşam ekrana gelecek - Son Dakika
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Son bölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı yayınlanmayan Yalı Çapkını, yarın akşam ekrana gelecek

15.05.2023 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanmayan Yalı Çapkını dizisinin hayranlarına güzel haber geldi. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında Yalı Çapkını'nın yarın akşam yeni bölümüyle ekrana geleceğinin müjdesi verildi.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 12 Mayıs Cuma akşamki bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı iptal edilmişti. Yeni bölüme dakikalar kala iptal edilen dizinin hayranlarına güzel haber geldi.

YENİ BÖLÜM GELİYOR

Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanabileceği söylendi. Hesaptan yapılan ankette "Yarın yeni bölüm yayınlansın diyenler?" ifadelerine yer verildi. Anket kısa sürede yüzde 73 oranla olumlu yanıt alırken Twitter'da trend listesine girdi.

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Yalı Çapkını, Star Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son bölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı yayınlanmayan Yalı Çapkını, yarın akşam ekrana gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son bölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı yayınlanmayan Yalı Çapkını, yarın akşam ekrana gelecek - Son Dakika
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