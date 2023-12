Yalı Çapkını\'na damga vuran sahne! Seyran\'ın sözleri alkış topladı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar ve Diren Polatoğulları'nın başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam 51. bölümle ekrana geldi. Eşi Ferit'in Pelin'den çocuğu olacağını öğrenince evi terk eden Seyran, bir canlı yayına katılarak yıllardır gördüğü baskı ve şiddeti itiraf etti. Dizide Seyran'ın sözleri sosyal medyanın gündemine otururken izleyicilerden alkış topladı.

"BABAM TARAFINDAN ZORLA DAYAK YİYEREK EVLENDİRİLDİM"

Katıldığı canlı yayında yıllarca yaşadıklarını anlatan Seyran, şunları söyledi: "Birçok insan benim peri masalında olduğumu düşündü ama hiçbir zaman öyle olmadı. Babam tarafından zorla dayak yiyerek evlendirildim. Halis Korhan bu zoraki evliliğin asıl mimarıdır. Ailesine uygun gelin adayını hamama toplattığı kızların arasından seçtiren bir adam o. Mal pazarından mal seçer gibi beni değil ablamı seçtiler önce. Sonra oğulları beni istediği için ben zorla evlendirildim. Mal mülk karşılığında sattı babam beni. Bu ülkede yapılan bütün evlilikler ve atılan imzalar rıza doğrultusunda olmuyor. Eğer ekonomik özgürlüğünüz yoksa ve gidecek bir yeriniz yoksa hayat sizi o kadar korkutuyor ki..."

"EVLİLİĞİMİN İLK GECESİNDE KOCAMIN BAŞKA KADINLA OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

"Güya ülkenin en saygı değer ve kıymetli ailelerinden biri. Korhanlar okumama bile izin vermediler, engel oldular. Çünkü onların aradıkları her şeye boyun eğen, her yaptıklarını hoş gören, özgür iradesini kapıdan girerken terk eden birini oğullarına eş yapmaktı. O ben olmadığım için gayrimeşru bir çocuğu ve annesini bu kadar sahiplendiler zaten. Biz evlendiğimizde onlar zaten berabermiş. Ben bunu ilk gecemizde kadını odamda görünce öğrendim. Eşim bana o gece 'Her şeyi bileceksin ama susacaksın başka çaren yok' dedi. Evli bir kadının daha ilk geceden eve dönmesi ne demek? Bu toplumda bunu biliyorsunuz değil mi? Ayaklarınızın üzerinde duramıyorsanız ve size destek olacak birisi yoksa susmak zorunda kalıyorsunuz. Hiçbir şey göründüğü gibi değil."

"ES SEÇERKEN ZENGİNLİĞİNE DEĞİL NE KADAR İYİ İNSAN OLDUĞUNA BAKIN"

"O ışıltılı hayatların arka planında dönen rezillikleri anlatmaya dilim varmıyor. Genç kızlar peri masallarına inanmasın, hayat öyle bir şey değil. Sevgilerinin bedeli özgürlükleri olmasın. Hangi eşikten geçerlerse geçsinler sakın onurlarını, gururlarını, karakterlerini kapının dışında bırakmasınlar. Eş seçerken ne kadar yakışıklı veya ne kadar zengin olduğuna değil ne kadar iyi bir insan olduğuna bakarak karar versinler. Anlaşabilecekler mi, mutlu olabilecekler mi ona baksınlar. Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye çalışsınlar. Çünkü bir kadın olarak sizin çıkaramadığınız sesiniz çocuklarınıza da suskunluk olarak miras kalıyor. Bugün size kalkan ilk eli tutmaz da razı gelirseniz yarın o tokat korunmasız bir çocuğun suratında patlıyor. Sevgi gibi nefret de insandan insana, kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Çoğalarak yayılıyor."

İZLEYİCİLER MEST OLDU

Yalı Çapkını'nda Seyran'ın yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahneden dolayı Seyran'ı oynayan Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğuna ve senariste övgü yağdıran kullanıcılar "Bütün mazlumların sesi oldum", "Ağlamaktan içim çıktı" ve "Replikler çok iyi, gerçek hayatı yansıtan cümleler" yorumları yaptı.

İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...