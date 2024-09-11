Yalı Çapkını'ndan ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu - Son Dakika
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Yalı Çapkını'ndan ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu

Yalı Çapkını\'ndan ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman\'a transfer oldu

2 sezon rol aldığı Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu dizide Altunay Hatun rolünü oynayacak.

11.09.2024 14:50
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Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Pelin rolüyle adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman, 2. sezonun sonunda kadrodan ayrıldı. Oyuncunun yeni sezondaki adresi de belli oldu.

ALTUNAY HATUN GELİYOR

Gazete Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrolleri arasında yer aldığı Acı Kahve filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan Kahraman, Kuruluş Osman dizisinde Altunay Hatun'u oynayacak. Başarılı oyuncu dizide Keçili Şah Beyliği'nin ustaca at biner ve kılıç kullanan hatunu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Buçe Buse Kahraman çekimlere başlamadan önce de dünyaca ünlü bir kozmetik markasının 30. yıl kutlamalarında Türk kadınını temsil etmek için Paris'e gidecek.

Yalı Çapkını'ndan ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu
Yalı Çapkını'ndan ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu
Yalı Çapkını'ndan ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu

Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman, Yalı Çapkını, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını'ndan ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk: Çok önemli sanki 13 1 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Yalıdan çadıra geçiş. 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: kuruluş osman toplanma dizisi 0 0 Yanıtla
  • Merhaba: Çok alışmıştık dizide.Cuma günü yeni sezon ilk bölümüyle beraber Pelin yok artık.Yerin doldurulamaz sen yoksan dizide.Yeni dizideki rolünde başarılar dileriz. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yalı Çapkını'ndan ayrılan Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu - Son Dakika
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