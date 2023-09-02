Yalı Çapkını'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı, düğün sahnesi izleyicileri ikiye böldü - Son Dakika

Yalı Çapkını'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı, düğün sahnesi izleyicileri ikiye böldü

Son Güncelleme: 02.09.2023 11:38

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezonundan ilk fragman geldi. Tanıtımda Ferit ve Seyran'ın düğün sahnesine yer verilirken izleyiciler de ikiye bölündü. Kullanıcıların bir kısmı sahnenin rüya olduğunu bir kısmı da gerçek olduğunu savundu.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Yayın günü henüz netleşmeyen dizide Seyran ve Ferit'in yeniden evlendiği görülüyor.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sezon finali bölümünde eski eşi Seyran'ı kaçırmak için Gaziantep'e giden Ferit, Tarık tarafından vurulmuş ve dizi orada bitmişti. Yeni sezon fragmanında ise Ferit ve Seyran'ın yeniden evlendiği, gelinlik ve damatlık giymesi yer aldı. Yeni sezon için net bir tarih verilmezken dizinin hayranları yeni sezon için "Bence bu sahne rüya", "Umarım ters köşe yapılmamıştır" ve "Rüya değilse gümbür gümbür geliyor" yorumunu yaptı. Dizinin YouTube kanalındaki fragmanı saatler içinde 2 milyona yakın izlendi.

Yalı Çapkını'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı, izleyiciler ikiye bölündü
Yalı Çapkını'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı, izleyiciler ikiye bölündü

Yalı Çapkını, Star Tv, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı, düğün sahnesi izleyicileri ikiye böldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı, düğün sahnesi izleyicileri ikiye böldü - Son Dakika
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