Yalı Çapkını'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı, düğün sahnesi izleyicileri ikiye böldü

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Yayın günü henüz netleşmeyen dizide Seyran ve Ferit'in yeniden evlendiği görülüyor.

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Sezon finali bölümünde eski eşi Seyran'ı kaçırmak için Gaziantep'e giden Ferit, Tarık tarafından vurulmuş ve dizi orada bitmişti. Yeni sezon fragmanında ise Ferit ve Seyran'ın yeniden evlendiği, gelinlik ve damatlık giymesi yer aldı. Yeni sezon için net bir tarih verilmezken dizinin hayranları yeni sezon için "Bence bu sahne rüya", "Umarım ters köşe yapılmamıştır" ve "Rüya değilse gümbür gümbür geliyor" yorumunu yaptı. Dizinin YouTube kanalındaki fragmanı saatler içinde 2 milyona yakın izlendi.