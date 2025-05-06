Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti - Son Dakika
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Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı. Emre'nin komşusuyla tartıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Emre'nin araya giren kişiye "Git buradan!" diyerek ittiği görüldü.

06.05.2025 11:00
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Usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ve Sarıyer Baltalimanı'ndaki yalı komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YANINA GELEN KİŞİ BİLE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırdı. Tartışmayı gören bir kişi, sakinleştirmek için yanlarına geldi. Emre, kendilerini sakinleştirmek isteyen kişiye "Git buradan!" tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla birbirine girdi, araya girenleri de itti

YALI SATIŞ İDDİALARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Emre ve Gencebay çiftinin uzun süredir yaşadığı Baltalimanı'ndaki yalı dairesi, yılın başında satış iddialarıyla gündeme gelmişti. Emre ise bu iddiaları yaptığı bir açıklamayla reddetmişti.

Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aragorn:
    sevim emre yıllarca hanımefendi kimliğini bozmadı, iş bu duruma geldiyse karşı tarafta ciddi problem var demektir 0 3 Yanıtla
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