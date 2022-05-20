Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ne yapacak? Şüphelenen Sare'nin tepkisi ne olacak? İşte detaylar - Son Dakika
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Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ne yapacak? Şüphelenen Sare'nin tepkisi ne olacak? İşte detaylar

20.05.2022 14:37

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt, Atv ekranlarında 17. bölümüyle izleyicisi karşısına çıkacak. Yeni bölüm fragmanında Altay'ın hayatını değiştiren bir isimle karşılaşması dikkat çekerken, Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için harekete geçer.

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Göktan Oktay Göztepe gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ve Yalnız Kurt, bu akşam 17. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

ALTAY HAYATINI DEĞİŞTİREN BİR İSİMLE KARŞILAŞIR

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır.

SARE DOĞAN'IN KİMİN PEŞİNDE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider. Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.

Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikasti gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır. Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar.

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Yalnız Kurt 17. Bölüm 2. Fragmanı Yalnız Kurt 17. Bölüm 2. Fragmanı

Yalnız Kurt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ne yapacak? Şüphelenen Sare'nin tepkisi ne olacak? İşte detaylar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ne yapacak? Şüphelenen Sare'nin tepkisi ne olacak? İşte detaylar - Son Dakika
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