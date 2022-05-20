Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Göktan Oktay Göztepe gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ve Yalnız Kurt, bu akşam 17. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider. Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.
Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikasti gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır. Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar.
Son Dakika › Magazin › Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ne yapacak? Şüphelenen Sare'nin tepkisi ne olacak? İşte detaylar - Son Dakika