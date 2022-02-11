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Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi? - Son Dakika

Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?

11.02.2022 14:37

ATV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yalnız Kurt'ta bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır. Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek!

YAKNIZ KURT BU AKŞAM NELER OLACAK?

Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır. Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir.

Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?

Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Plan yapmaya başlar. Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay arasında akıl oyunları yaşanır. Detaylı bir plan yapan Altay, işlerini tek başına, Yalnız Kurt'a yakışan şekilde halleder. Yaptığı doğru hamlelerle Doğan'ın da güvenini kazanan Altay, içeri sızma konusunda önemli adımlar atar. Ulaşmak istediği bilgi için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri başka yöne çekerek istediğini elde eder. Altay, Davut'un yılladır peşinde koştuğu bilgilere ulaşması için, çok önemli bir operasyonu başarıyla yerine getirir.

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Yalnız Kurt, Atv, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi? - Son Dakika Magazin


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