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Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü - Son Dakika

Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü

02.12.2021 11:22

Birçok ünlünün boşanma avukatlığını yapan Aslı Hatemi, Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazadan su istedi. Su yerine yanlışlıkla çamaşır suyu verilen Aslı Hatemi, hastaneye kaldırıldı.

Bu zamana kadar ünlü isimlerin avukatlığını yaparak tanınan Aslı Hatemi, geçtiğimiz günlerde alışveriş yapmak için gittiği mağazada korkunç bir olay yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Alışveriş yaparken mağaza çalışanından su isteyen Hatemi, üzerinde etiket olmayan şişedeki sıvıyı su zannederek içti. İçtikten sonra fenalaşan ünlü avukat apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'ni midesi yıkandı ve endoskopi çekildi.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

Yaşadığı olay sonrası Posta'ya konuşan Aslı Hatemi, "Bildiğiniz su şişesiydi. Meğer içinde çamaşır suyu varmış. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin, yediğinizi içtiğinizi kontrol edin" şeklinde konuştu.

Gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü
Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü

Aslı Hatemi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü - Son Dakika
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