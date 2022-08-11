Azeri asıllı model Günay Musayeva, 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle yıldızı parlayan Tolga Karel ile 4 yıl evli kalmış ve bu birliktelikten Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelmişti.
Karel'den olaylı bir şekilde boşanan Musayeva, oğluyla hayatına devam ediyor. Ünlü model, şu sıralar oğluyla yaptığı tatilin tadını çıkarıyor.
Son olarak plajda çıplak şekilde boy gösterip üstünü de bir havluyla kapatan ünlü model olay oldu. Musayeva, iskelede verdiği pozlarla adından söz ettirdi.
Günay Museyava Tolga Karel'le ilgili, "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafakayı yatıyor mu?" sorusuna; "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası! Onu geçtim, çocuğunu bile aramıyor. Bizim onun vereceğe paraya ihyacımız yok zaten, herkes kendi yolunda" diye yanıt vermişti.
Son Dakika › Magazin › Tolga Karel'in eski eşi sınırları zorladı! Günay Musayeva'dan müstehcen fotoğraf - Son Dakika