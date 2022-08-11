Tolga Karel'in eski eşi sınırları zorladı! Günay Musayeva'dan müstehcen fotoğraf - Son Dakika
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Tolga Karel'in eski eşi sınırları zorladı! Günay Musayeva'dan müstehcen fotoğraf

11.08.2022 09:47

Türkiye'deki kariyerini noktalayıp 5 yıl önce AVD'ye taşınan Tolga Karel'in eski eşi Azeri asıllı model Günay Musayeva tatil paylaşımıyla gündem oldu. Plajda yarı çıplak pozunu yayınlayan model sınırları zorladı.

Azeri asıllı model Günay Musayeva, 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle yıldızı parlayan Tolga Karel ile 4 yıl evli kalmış ve bu birliktelikten Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

OĞLUYLA TATİLE ÇIKTI

Karel'den olaylı bir şekilde boşanan Musayeva, oğluyla hayatına devam ediyor. Ünlü model, şu sıralar oğluyla yaptığı tatilin tadını çıkarıyor.

Tolga Karel'in eski eşi model Günay Musayeva plajda yarı çıplak fotoğrafını paylaştı

ÜZERİNİ HAVLUYLA KAPATTI

Son olarak plajda çıplak şekilde boy gösterip üstünü de bir havluyla kapatan ünlü model olay oldu. Musayeva, iskelede verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Tolga Karel'in eski eşi model Günay Musayeva plajda yarı çıplak fotoğrafını paylaştı

"HERKES KENDİ YOLUNDA"

Günay Museyava Tolga Karel'le ilgili, "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafakayı yatıyor mu?" sorusuna; "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası! Onu geçtim, çocuğunu bile aramıyor. Bizim onun vereceğe paraya ihyacımız yok zaten, herkes kendi yolunda" diye yanıt vermişti.

Tolga Karel'in eski eşi model Günay Musayeva plajda yarı çıplak fotoğrafını paylaştı
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Günay Musayeva, Tolga Karel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tolga Karel'in eski eşi sınırları zorladı! Günay Musayeva'dan müstehcen fotoğraf - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tolga Karel'in eski eşi sınırları zorladı! Günay Musayeva'dan müstehcen fotoğraf - Son Dakika
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