Seda Sayan estetik yaptırmaya doyamıyor! Bu sefer de çenesini yaptırdı - Son Dakika
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Seda Sayan estetik yaptırmaya doyamıyor! Bu sefer de çenesini yaptırdı

26.11.2022 10:01

Estetikleriyle gündemden düşmeyen 59 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de çenesini yaptırdı. Operasyon anını sosyal medya hesabından yayınlayan Sayan, yüzüne yaptırdığı işlemi göstererek, "Çok güzel oldu. Kontüre bakın" şeklinde konuştu.

Özel hayatının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, doktorunun kapısını bir kez daha çaldı. Sayan, işlemi de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

ÇENE KONTÜRÜ YAPTIRDI

Estetiklerine bir yenisini daha ekleyen Seda Sayan, çenesine kontür yaptırdı. Instagram hesabından video yayınlayarak yüzünün son halini gösteren Sayan, "Bak bak... Çok güzel oldu. Kontüre bak" ifadelerini kullandı. Sanatçının uzun görünen çenesi ise dikkat çekti.

Sayan daha önce "deeplift" tekniğiyle yüzünü, gıdısını gerdirmiş, örümcek ağı ve Fransız askısı yaptırmıştı.

Estetik yaptırmaya doymayan Seda Sayan, bu sefer de çenesi yaptırdı
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Seda Sayan, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan estetik yaptırmaya doyamıyor! Bu sefer de çenesini yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan estetik yaptırmaya doyamıyor! Bu sefer de çenesini yaptırdı - Son Dakika
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