Seda Sayan estetik yaptırmaya doyamıyor! Bu sefer de çenesini yaptırdı

Özel hayatının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, doktorunun kapısını bir kez daha çaldı. Sayan, işlemi de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

ÇENE KONTÜRÜ YAPTIRDI

Estetiklerine bir yenisini daha ekleyen Seda Sayan, çenesine kontür yaptırdı. Instagram hesabından video yayınlayarak yüzünün son halini gösteren Sayan, "Bak bak... Çok güzel oldu. Kontüre bak" ifadelerini kullandı. Sanatçının uzun görünen çenesi ise dikkat çekti.

Sayan daha önce "deeplift" tekniğiyle yüzünü, gıdısını gerdirmiş, örümcek ağı ve Fransız askısı yaptırmıştı.