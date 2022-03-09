Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Ayrılık Sonrası Flaş İtiraf! - Son Dakika
Üye Girişi

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Ayrılık Sonrası Flaş İtiraf!

09.03.2022 13:27
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Ayrılık Sonrası Flaş İtiraf!

'Aşkın Kıyameti' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, geçtiğimiz ay ayrılık kararı almıştı. Pınar Deniz biten ilişkisinin ardından ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi.

SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı geçtiğimiz ay sessiz sedasız ayrıldılar.

Şu sıralar Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, biten ilişkisinin ardından sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz haftalarda Yiğit Kirazcı'dan ayrılan Pınar Deniz, özel hayatı hakkında konuştu.

"BENİM KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM YOK"

Aşk hayatıyla alakalı konuşan oyuncu, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." dedi.

"KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Köpeğini insanlardan daha çok sevdiğini belirten Pınar Deniz, bunun sebebini de şu sözlerle açıkladı:

"İnsanların öze dönmesi gerekiyor. Belki de daha büyük sanat çıkacak bu kaostan. İnsan sevmemeye başladım. Hayvanları sevmeyi tercih ediyorum. Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum. Fikri özgür ve sınırsız insanlara ihtiyacımız var. Sınırlı kafa yapısına sahip insanlarla iletişim kurmak istemiyorum. Kendi içime dönüp kendi hayatımı aydınlatmakla meşgulüm."

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 28 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı kim, kaç yaşında, nereli; Yiğit Kirazcı, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 38 yaşındadır.

Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında modellik yapan ve reklamlarda oynayan Kirazcı, oyunculuk eğitimi aldı. Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor dizileri ile dikkatleri üzerine çekti.

Yiğit Kirazcı şu sıralar ekranlarda yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alıyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Ayrılık Sonrası Flaş İtiraf!
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Ayrılık Sonrası Flaş İtiraf!
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Ayrılık Sonrası Flaş İtiraf!

YORUMLAR
500
Yargı 24. Bölüm Fragman Yargı 24. Bölüm Fragman HSK, hakim ve savcılara yönelik 'Sosyal Medya Kullanım Rehberi'ni kabul etti HSK, hakim ve savcılara yönelik 'Sosyal Medya Kullanım Rehberi'ni kabul etti

Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Ayrılık Sonrası Flaş İtiraf! - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu!
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:01 Ölü arkadaşlarının yanına sürüklenen Rus askeri: Ben kimseyi öldürmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:32:47. #1.13#
SON DAKİKA: Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den Ayrılık Sonrası Flaş İtiraf! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement