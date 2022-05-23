Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi: Yollarını ayıran Ilgaz ile Ceylin, Zafer olayıyla ortak paydada buluşabilecek mi? - Son Dakika
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Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi: Yollarını ayıran Ilgaz ile Ceylin, Zafer olayıyla ortak paydada buluşabilecek mi?

23.05.2022 09:28
Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi: Yollarını ayıran Ilgaz ile Ceylin, Zafer olayıyla ortak paydada buluşabilecek mi?

Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi. Final yapmaya hazırlanan dizide, Ceylin babası Zafer hakkında önemli bir bilgiye ulaşırken, Ilgaz ise Zafer cinayetiyle derinlemesine uğraşıyor. İkili, hem yollarını ayırmayı hem de birlikte hareket etmeyi dengede tutabilecek midir? İşte detaylar...

Yargı'nın 22 Mayıs Pazar günü yayınlanan 33. Bölümde Ceylin, babası Zafer ile ilgili önemli bir bilgiye ulaşıyor.

Birbirlerine duydukları aşkın yan yana durmalarına yetmediği Ilgaz ve Ceylin, şimdi de boşanma ile büyük sarsılmıştır. Üstelik onları bekleyen, hayatlarının bir anda ortasına çöken ve henüz tam aydınlığa kavuşmamış Yeşim meselesi çözülmeyi beklerken...

ILGAZ İLE CEYLİN BİRLİKTE HAREKET EDEBİLECEK Mİ?

Şimdiye kadar hep gülen taraf olan Yekta Tilmen cephesinde ufak da olsa bazı gedikler açılmaya başlamıştır. Bir yandan Pars'ın hazırladığı iddianame ile Serdar'ın şüpheli sıfatından çıkması onun işine yarıyorken, diğer taraftan da beklemediği, ona karşı hazırlanan planı henüz daha başlamadan bozabilecek midir? Ayrılığın acısı ile kendince baş etmeye çalışan Ilgaz, bir yandan da iyiden iyiye çözüme yaklaştığı Zafer cinayeti ile derinlemesine uğraşmak zorundadır. Bu vakada kader tarafından tekrar yolları birleşen Ilgaz ve Ceylin hem yollarını ayırmayı hem de birlikte hareket etmeyi dengede tutabilecek midir?

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Yargı 33. Bölüm Fragman Yargı 33. Bölüm Fragman

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Son Dakika Magazin Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi: Yollarını ayıran Ilgaz ile Ceylin, Zafer olayıyla ortak paydada buluşabilecek mi? - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Yargı dizisi, dün akşam 33.bölümüyle ekranlara geldi: Yollarını ayıran Ilgaz ile Ceylin, Zafer olayıyla ortak paydada buluşabilecek mi?
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