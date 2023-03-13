Yargı Dizisindeki O Sahne Olay Yarattı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı dizisinin Rıdvan'ı Yiğit Kalkavan kendi cenaze sahnesinde rol aldı. Yargı'nın Rıdvan'ı Yiğit Kalkavan ekibe veda etmiş, hemen ardından da Pars'a hayat veren Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrılmıştı.

Peş peşe ayrılıkların yaşandığı dizideki rolü biter bitmez Kalkavan imajını yeniledi.

Saçını kestiren ve sakal bırakan oyuncu geçen günlerde sete ziyarete gitti. Ancak bu görüşme ziyaretle sınırlı kalmadı. Ekiptekiler Kalkavan'a kendi cenaze sahnesine oynamayı teklif etti. Kalkavan da kendi fotoğrafını yakasına takıp cenaze sahnesinde kamera karşısına geçti.

Öte yandan ekibe veda eden Mehmet Yılmaz Ak'ın hayat verdiği Savcı Pars'ın bu hafta eli ekrana gelmişti, bu cinayetle ilgili yeni bölümde şok bir sahne daha seyirciyi çok şaşırtacak.