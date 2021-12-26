Üye Girişi
Yargı dizisine korona engeli - Son Dakika

Yargı dizisine korona engeli

26.12.2021 20:37

Son zamanların çıkış yapan dizisi Yargı dizisi bu akşam yayınlanmadı. Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in koronaya yakalanması sebebiyle dizi için sağlık arası verildi. Yargı, 9 Ocak'ta tekrar hayranları ile buluşacak.

Televizyonun reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın yeni bölümü için ekran başına geçen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı. Oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı dizi, sağlık problemlerinden dolayı iki hafta hayranlarından uzak kalacak.

YENİ BÖLÜM 9 OCAK'TA

Dizinin yapım şirketi Ay Yapım geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Yargı dizisi bu akşam neden yayınlanmadı! Yeni bölüme korona engeli

PINAR DENİZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Test sonuçları pozitif çıkan iki ünlü oyuncu, evde karantinaya girdi.

YORUMLAR
500

Pınar Deniz, Reyting, Yargı, Ocak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı dizisine korona engeli - Son Dakika Magazin


Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır         
20:31
Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı         
20:08
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı         
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap         
17:25
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın         
23:40
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23

Son Dakika Haberleri
20:37 Yargı dizisine korona engeli
20:31 Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır
20:16 Manchester City-Leicester City maçında enfes goller
20:07 Kadının ultrason görüntüsüne bakan doktor hemen yetkilileri aradı
20:00 Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor
19:59 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı
19:16 Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi
19:05 Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı
19:04 Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı
18:46 Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 20:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yargı dizisine korona engeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement