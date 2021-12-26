Yargı dizisine korona engeli

Televizyonun reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın yeni bölümü için ekran başına geçen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı. Oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı dizi, sağlık problemlerinden dolayı iki hafta hayranlarından uzak kalacak.

YENİ BÖLÜM 9 OCAK'TA

Dizinin yapım şirketi Ay Yapım geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

PINAR DENİZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Test sonuçları pozitif çıkan iki ünlü oyuncu, evde karantinaya girdi.