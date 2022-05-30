Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti - Son Dakika
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Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti

30.05.2022 16:50

Dün akşam sezon finali bölümü yayınlanan Yardı dizisi ekibi kutlama yemeği düzenledi. Müziğin ritmine kendini kaptıran başrol oyuncusu Pınar Deniz ise sahnede dans etti.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. 34. bölümüyle izleyici ekrana kilitleyen Yargı'nın oyuncuları, dün akşam bir mekanda eğlendi.

SAHNEDE DANS ETTİ

Eğlenceli halleriyle tanınan Pınar Deniz ise kendisini müziğin ritmine kaptırarak soluğu sahnede aldı. Beyaz kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kıvrak dansıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Urgancıoğlu ise sahnedeki partneri izledi.

Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, kendini müziği kaptırınca sahnede kendinden geçti

URGANCIOĞLU: PINAR'LA OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORUZ

Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Urgancıoğlu, "Pınar'la omuz omuza çalışıyoruz, sürekli birlikteyiz. Aşk 101'i de sayarsak 3 sezondur birlikteyiz. Bütün ekiple bu duyguları yaşıyoruz. Her şeyi biz sırtlanıyormuşuz gibi görünüyor ama çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Pınar'a ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu tek başına yapılabilecek bir iş değil" dedi.

Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, kendini müziği kaptırınca sahnede kendinden geçti
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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti - Son Dakika
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