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Yargı'nın Pars savcısı, sevgilisinden ayrıldı! - Son Dakika

Yargı'nın Pars savcısı, sevgilisinden ayrıldı!

15.02.2022 15:49

Kanal D'de yayımlanan Yargı dizisinde savcı Pars karakteriyle izlediğimiz Mehmet Yılmaz Ak, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile yollarını ayırdı. Çift, ayrılık kararı sonrası sosyal medya hesaplarından birlikte göründükleri fotoğrafları da kaldırdı.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde savcı Pars karakterine hayat veren 36 yaşındaki Mehmet Yılmaz Ak, işinden bulduğu mutluluğu özel hayatında bulamadı. Ak, uzun süredir aşk yaşadığı Nazlı Çetin ile ayrıldı.

FOTOĞRAFLARINI SİLDİLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ak, fikir anlaşmazlığı yaşadığı gerekçesiyle eski Miss Turkey finalisti sevgilisiyle yollarını ayırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve ayrılık kararlarıyla ilgili de herhangi bir açıklama yapmayan çift, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını da kaldırdı.

Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı
Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı
Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı
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Mehmet Yılmaz Ak, Medya, Savcı, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'nın Pars savcısı, sevgilisinden ayrıldı! - Son Dakika Magazin


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