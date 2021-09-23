Yargı'nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı da oldukça ses getirdi…

Tanıtımda kardeşinin öldürüldüğü haberiyle yıkılan Ceylin'in çaresiz halleri dikkat çekerken, genç kadının Çınar'a öfke kustuğu anlar duygusal bir bölümün sinyallerini veriyor.

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