Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum sadece Arapça konuşuyordum - Son Dakika
Üye Girişi

Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum sadece Arapça konuşuyordum

07.04.2022 08:12
Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum sadece Arapça konuşuyordum

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, çocuk yıllarına dair samimi bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, "Arap kökenli bir aileden geliyorum. İlkokula kadar Türkçe bilmiyor, Arapça konuşuyordum" dedi.

Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz (28), samimi açıklamalarda bulundu. L'Officiel dergisinin YouTube kanalına konuk olan Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"TÜRKÇEYİ İLKOKULDAN SONRA ÖĞRENDİM"

Arap kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarıyla alakalı konuştu. İlkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Anneme 'Mama' diyordum. 'Anne' diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5'inci kattaki evimize çıkardım." dedi.

"İYİ Kİ BU İŞİ SEÇMİŞİM"

Ailesinin oyunculuk hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Pınar Deniz, "Oyunculuğa sıcak bakmayacaklarını düşündüm. Şimdi babamın yüzündeki gururu görmek, 'İyi ki bu işi seçmişim' dememi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKAN ŞORAY SINIRLARIMI KALDIRDIM"

Ünlü oyuncu, "Meşhur Türkan Şoray kuralları vardır. Sizin de böyle prensipleriniz var mı?" sorusuna ise, "İlk oyunculuğa başladığımda 'Öpüşme sahnesi çekmem.' diyordum. Fakat insan okudukça, vizyonunu ve dünyasını genişlettikçe öyle bir sınırı kalmıyor." yanıtını verdi.

"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

Öte yandan daha önce aşk hayatıyla alakalı konuşan Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.

"KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Köpeğini insanlardan daha çok sevdiğini belirten Pınar Deniz, bunun sebebini de şu sözlerle açıklamıştı:

"İnsanların öze dönmesi gerekiyor. Belki de daha büyük sanat çıkacak bu kaostan. İnsan sevmemeye başladım. Hayvanları sevmeyi tercih ediyorum. Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum. Fikri özgür ve sınırsız insanlara ihtiyacımız var. Sınırlı kafa yapısına sahip insanlarla iletişim kurmak istemiyorum. Kendi içime dönüp kendi hayatımı aydınlatmakla meşgulüm."

"ROLDEN ÇIKABİLMEK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"

Kariyerinin başlarında oynadığı karakterle kurduğu bağın şiddetinden çok yıprandığını söyleyen Pınar Deniz, psikolojik destek aldığını da sözlerine eklemişti.

Oyuncu, "Vatanım Sensin'deyken sürekli oynadığım karakterin kasvetini taşımaktan kendi özel hayatımda da hüzünlü birine dönüştüğümü fark ettim. Bunun üzerine soluğu psikologda aldım. İyi ki gitmişim, artık anında rolden çıkmayı başarıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"ESKİ DÖNEMLERE IŞINLANMAK İSTİYORUM"

Deniz, ayrıca, "Mekanikleştik! Dünya mekanikleştikçe kendi duygularımız da mekanikleşiyor. Eski dönemlere ışınlanmak, orada yaşamak istiyorum." diye de konuşmuştu.

YORUMLAR
500
Yargı 28. Bölüm Fragman Yargı 28. Bölüm Fragman TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu

Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum sadece Arapça konuşuyordum - Son Dakika


Son Dakika
08:12 Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum sadece Arapça konuşuyordum
08:07 Özgür Özel'e, "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu; yanıtı şaşkınlık yarattı: Çarpıcı olsun diye öyle yazdık
08:02 Son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 56
07:54 Tuzla'da komşularının kabusu olan kadının evinde yangın çıktı: Apartman boşaltıldı
07:49 7 Nisan'da hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerimizde hava durumu: 42 kente sarı ve turuncu kod, İstanbul'da sağanak
07:44 Zelenski'den yeni iddia: Rusya arkasında kanıt bırakmamak için ceset topluyor
00:48 TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke
00:43 Adana'da bekçiler, şüpheli kişide canlı bomba olduğunu farkedince üzerine atladı
00:29 Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Meğerse fotoğraftakiler öğretmen değilmiş
00:05 Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 08:23:31. #1.12#
SON DAKİKA: Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum sadece Arapça konuşuyordum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement