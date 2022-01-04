Yargı yine kafaları karıştırdı: Ceylin'in babası Zafer hayatta mı?

Dizinin usta senarist Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan hikayesi ise her hafta izleyenlere büyük ters köşeler yaşatarak, tahmin edilmesi zor bir senaryo olarak büyük ilgi çekiyor. Sema Ergenekon'un instagramdan yaptığı bir paylaşım yine kafaları karıştırdı. Ergenekon instagram hesabının story kısmında yaptığı paylaşımda, dizinin hikayesinde öldü olarak yer alan Ceylin'in babası 'Zafer' karakterini canlandıran Ali Seçkiner'in fotoğrafına yer verdi.

''ÖLMEDİĞİNİ BİLİYORDUM''

Paylaşımda, 'Ölmediğini biliyordum' yazması izleyicinin kafasını karıştırdı. Dizinin hikayesinde Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı 'Savcı Ilgaz' karakterinin kardeşi 'Çınar' tarafından öldürülen ve cesedi henüz bulunamayan 'Zafer' karakterinin ölüp ölmediği merak konusu oldu.

Ay Yapım imzalı dizide izleyici, Ceylin'in tutuklandığı ve Ilgaz'ın çaresizce onu teslim etmek zorunda kaldığı anları 09 Ocak Pazar akşamı izleyecek. Hikayenin gidişatında, Ceylin'in babası'Zafer' in akibetiyle ilgili gelişmeler de merak ediliyor.

SENARYO İÇİN ADLİYE KORİDORLARINDA MESAİ HARCAMIŞ

Yargı dizisinde başrol oyuncularının yanı sıra, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Polat, Onur Durmaz gibi isimler de büyük beğeni topladı. Oyuncuların başarılı performansları kadar dizinin senaristi Sema Ergenekon da çok konuşulmakta. Ergenekon'un, dizinin hikayesini yazarken iki yıl boyunca adliye koridorlarında, mahkeme salonlarında mesai harcadığı, çeşitli hukukçularla bir araya gelerek hikaye örgüsünde olayların gerçekçi akışını sağlamak için yoğun bir çaba sarfettiği biliniyor.