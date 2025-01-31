Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı - Son Dakika
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Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı

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Yaş farkıyla çok konuşulan Bülent Şakrak ve Burcu Kirman'ın aşkı kısa sürdü. İlişkilerini sosyal medyadan duyuran çift, bir ay sonra ayrılık kararı aldı.

31.01.2025 08:26  Güncelleme: 08:44
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Yaklaşık bir ay önce aşklarını sosyal medya hesaplarından duyuran ve yaş farkları çok konuşulan Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı.

Birlikteliklerini "2025'e biz girdik. Allah, artırsın. Sofrayı, kuran kaldırsın" diyerek duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman'ın arasındaki 22 yaş farkı gündem olmuş, çifte olumsuz yorumlar yapılmıştı.

FOTOĞRAFLAR GİTTİ

Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırırken ikiliden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı

Bülent Şakrak, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman Koca:
    size göre aşk bize göre bilmem ne bady:) 57 4 Yanıtla
  • Fk:
    zaten zina yüzünden türkiyede pic soysuz edep terbiye bilmiyen insanlar coğaldı ALLAH evliliği islami cercevede nesillerin coğalması icin yaratmış bir aylık para karşılığında yapmacık aşkdeğil bu sanatcılar gaflet uykusundan uyanmıyor para cok eylence cok kahkaha gülmeler cok dünya onlara cok eylenceli herkesin yaptığı ona haber verilecek ömür cok kısa ALLAHIN azabı cok şidetlidir 22 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş insan 9 1 Yanıtla
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