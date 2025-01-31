Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı

Fk:

zaten zina yüzünden türkiyede pic soysuz edep terbiye bilmiyen insanlar coğaldı ALLAH evliliği islami cercevede nesillerin coğalması icin yaratmış bir aylık para karşılığında yapmacık aşkdeğil bu sanatcılar gaflet uykusundan uyanmıyor para cok eylence cok kahkaha gülmeler cok dünya onlara cok eylenceli herkesin yaptığı ona haber verilecek ömür cok kısa ALLAHIN azabı cok şidetlidir