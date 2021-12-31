Yasak aşk iddiası sonrası flaş paylaşım geldi!

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup görüştüğü öne sürüldü.

"BU İDDİAYI ORTAYA ATANIN..."

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiaları duyar duymaz 2. Sayfa'ya bağlandı.

Deha Bilimlier açıklamasında "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı... Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.

"DEHA YILLARDIR HAYATIMIZDA"

Aynı anda yayına bağlanan Gülşah Saraçoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar."

"BİZİ KİMSE AYIRAMAZ GÜLÜM!"

Basına yansıyan haberler sonrası Deha Bilimlier'den yeni bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, eşi Aslı Bilimlier ve çocuklarıyla çekilmiş yeni yıl pozunu paylaştı. Deha Bilimlier, mutlu aile fotoğrafını kendisine ait olan 'Yeminliyiz' şarkısı eşliğinde paylaştı.

Şarkıda geçen, "Bizi kimse ayıramaz, yolumuza kimse taş koyamaz. Gülüm bir gün güleceğiz. Çünkü biz yeminliyiz" sözleri dikkat çekti.