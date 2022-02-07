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Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor - Son Dakika

Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor

07.02.2022 11:44

FOX TV'nin sevilen dizilerinden Yasak Elma'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanacak bölümüne Kumru'nun hamileliği damga vurdu. Test sonucuyla yıkılan Kumru, soluğu Çağatay'ın yanında alır ve "Artık evlenmek zorundayız" der.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Doğan'ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur. Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir. Doğan'ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.

YASAK ELMA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor

Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanacak bölümüne Kumru'nun hamileliği damga vurdu. Test sonucuyla yıkılan Kumru, soluğu Çağatay'ın yanında alır ve "Artık evlenmek zorundayız" der.

Öte yandan Yıldız ve Doğan arasındaki ilişki, yavaş yavaş boyut atlamaya başlayacaktır.

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Son Dakika Magazin Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor - Son Dakika
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