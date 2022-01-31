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Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı? - Son Dakika

Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?

31.01.2022 15:06

Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen hafta yayınlanan bölümde Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan'ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan'la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız ve Doğan'ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur. Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir.

Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?

Doğan'ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?

Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan'ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan'la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir…

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Yasak Elma, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı? - Son Dakika
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