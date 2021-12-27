Yasak Elma'da bugün; Çağatay ve Yıldız boşanıyor mu?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kumru, Yıldız'ı inandırmak için Ömer'le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay'la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar.

Kumru'nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru'nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru Ömer'le yaklaşmaya devam ederken, Yıldız Kumru'nun davranışlarını şüpheli bularak araştırmaya başlar. Çağatay ise Yıldız'dan bir an önce boşanarak Kumru'nun oyununa bir son vermek istiyordur…