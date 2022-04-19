Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı dizide Doğan, kızından uzak durması için Ekin'den hesap sormaya gider. Kavgaya tutuşan ikiliden Doğan, aldığı darbeler sonucu kafasını çarparak bayıldı.
Yıldız Asuman'ın borçlarını Doğan'a belli etmeden kapatma derdine düşer. Ender, Doğan'ın gerçek yüzünü herkese göstermek ister. Ekin, Handan yüzünden Doğan'a karşı aşırı dolmuş durumdadır. Nihayet Handan'ın istediği olur ve Ekin'le Doğan karşı karşıya gelirler.
Son Dakika › Magazin › Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ekin ile kavga eden Doğan öldü mü? - Son Dakika