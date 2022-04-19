Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ekin ile kavga eden Doğan öldü mü? - Son Dakika
Üye Girişi

Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ekin ile kavga eden Doğan öldü mü?

19.04.2022 09:17
Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ekin ile kavga eden Doğan öldü mü?

Dün akşam bol eğlencenin ve kaosun yaşandığı Yasak Elma'da Yıldız, Doğan'ın kendisine aldığı yüzükle mutluluktan havalara uçarken, Doğan'ın aklı Ekin ve kızındadır. Ekin ile yüzleşmek isteyen Doğan beklenmedik bir karşılık alır.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı dizide Doğan, kızından uzak durması için Ekin'den hesap sormaya gider. Kavgaya tutuşan ikiliden Doğan, aldığı darbeler sonucu kafasını çarparak bayıldı.

YASAK ELMA DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Yıldız Asuman'ın borçlarını Doğan'a belli etmeden kapatma derdine düşer. Ender, Doğan'ın gerçek yüzünü herkese göstermek ister. Ekin, Handan yüzünden Doğan'a karşı aşırı dolmuş durumdadır. Nihayet Handan'ın istediği olur ve Ekin'le Doğan karşı karşıya gelirler.

Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ekin ile kavga eden Doğan öldü mü?
YORUMLAR
500
Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu? Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu?

Yasak Elma, Şevval Sam, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ekin ile kavga eden Doğan öldü mü? - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Suçlu firmanın ortağıymış! Kadınları gözetlemek için tuvalette bulunan kremlerin içine gizli kamera yerleştirmiş
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:37 Ahmet Özal'a açık açık soruldu: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis...
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeli'ye bakmak zorundayız
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:31 Sevilen dizi "Baba" bu akşam ekranlarda! İlhan aşkını ispat etmek için en büyük kozunu oynayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 14:55:29. #1.13#
SON DAKİKA: Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ekin ile kavga eden Doğan öldü mü? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement