Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da dün yayınlanan bölümü sosyal medyayı salladı. Kumru karakterinin Yıldız ve Çağatay'ın boşanması sonrası "Boşandılar" ifadesiyle sosyal medyada paylaşması Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.
Dün akşamki"Boşandılar" sahnesinin aynısını Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı eşinden boşandığı zaman yüzük fotoğrafını paylaşıp "Boşandılar" notunu düşmüştü. Yasak Elma'nın bu göndermesi kısa sürede sosyal medyayı salladı.
Son Dakika › Magazin › Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı göndermesi - Son Dakika Magazin