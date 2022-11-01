Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan yanıt: Eğlenmelerine güldük - Son Dakika
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Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan yanıt: Eğlenmelerine güldük

01.11.2022 11:36

Reyting rekortmeni dizileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam'a Yasak Elma dizisinde yapılan göndermeyle ilgili konuşan Oktay Kaynarca, "Kendi aralarında eğlenmişler. Biz de eğlenmelerine güldük. Ne güzel, demek ki bizi seyrediyorlar" ifadelerini kullandı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisinde Oktay Kaynarca'nın başrollerini oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerine gönderme yapıldı. Sosyal medyada gündem olan sahneye Oktay Kaynarca'dan cevap gecikmedi.

"DÜNYAYA EŞKIYA OLARAK GELMİŞİM AMA BU YALIYA SIĞMAZAM"

Dizide Yıldız eski eşi Doğan'a "Düştüysek kalkmasını da biliriz evelAllah… Annemin izlediği dizilerden öğreniyorum bu replikleri… " diyor. Doğan da "Böyle diziler mi var?" diye sorunca Yıldız "Var tabii… Ben dünyaya eşkıya olmaya gelmişim ama bu yalıya sığmazam mesela… Dizilerin adı…" yanıtını veriyor.

Yasak Elma'da Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesi! Oktay Kaynarca'dan cevap gecikmedi: Biz eğlendik

OKTAY KAYNARCA'DAN CEVAP

Yasak Elma'daki göndermenin ardından Birsen Altuntaş'a konuşan Oktay Kaynarca, "Dizinin yapımcısı da, senaristi de arkadaşımız… Kendi aralarında eğlenmişler. Biz de onların kendi aralarında eğlenmelerine güldük. Ne güzel… Demek ki bizi seyrediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yasak Elma'da Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesi! Oktay Kaynarca'dan cevap gecikmedi: Biz eğlendik
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Son Dakika Magazin Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan yanıt: Eğlenmelerine güldük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan yanıt: Eğlenmelerine güldük - Son Dakika
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