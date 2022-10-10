Yasak Elma... ENDER YALI'YA TAŞINIR!

Ender'in Yıldız'ın evine taşınması yalıyı hareketlendirirken.

Ender ve Yıldız, Caner ve Emir'i cezaevinden çıkarmak için para bulmaya çalışırlar.

Ender ve Yıldız kefalet ücretini bulmak için farklı maceralara atılırken, beklenmedik bir misafir hayatlarına girecektir.

YASAK ELMA'YA SÜRPRİZ BİR KONUK OYUNCU DAHİL OLUYOR!

Beş başarılı sezonun arından 6. sezonuyla da izleyicileri her pazartesi akşamı ekrana kilitleyen Yasak Elma hayranlarına müjdeli bir haber geldi.

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı diziye sürpriz bir isim katılıyor.

ZEYNEP YILMAZ GERİ DÖNÜYOR!

Yasak Elma'nın sevilen karakterlerinden Yıldız'ın (Eda Ece) kız kardeşi Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) konuk oyuncu olarak diziye geri dönüyor.