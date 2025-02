Yasemin Kay Allen\'dan Turabi\'nin şarkısına olay yorum: Muhteşem bir eser

Magazin

Yasemin Kay Allen, Turabi Çamkıran'ın günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen şarkısı 'Wine Me Dine Me' isimli şarkısı ile dalga geçti.

ABD'deki yangında tüm servetini kaybettiğini açıklayan ve her şeye sıfırdan başlayacağını söyleyen Turbo Turabi'nin 'Wine Me Dine Me' şarkısı gündem oldu. Şarkının sözleri nedeniyle tepki çeken Turabi, ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'in de radarına takıldı.

"MUHTEŞEM BİR ESER"

Turabi'nin paylaşımının altına yorum yapan Allen, "Muhteşem bir eser. Ellerinize sağlık. Günümüz sanatçıları sizi örnek almalı. Bandırma'dan selamlar" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun yorumu sosyal medyada viral oldu.