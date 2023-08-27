Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses sonunda paylaştı: İkizler geliyor - Son Dakika

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses sonunda paylaştı: İkizler geliyor

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses sonunda paylaştı: İkizler geliyor
Son Güncelleme: 27.08.2023 10:35

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu. Bebeklerinin ultrason görüntüsüyle poz veren ünlü çift ''Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor'' notunu düştü.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notuyla duyurdu.

İLK OLARAK TATLISES AÇIKLAMIŞTI

2 yıl önce nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin geçtiğimiz günlerde bebek beklediği öğrenilmişti. İbrahim Tatlıses, oğlu İdo ile evli olan Yasemin Tatlıses'in hamile olduğunu ve ikizlerinin olacağını açıklamış ancak ünlü çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

"SONUNDA GÜZEL HABERİ VERELİM"

Yasemin Tatlıses ve İdo Tatlıses güzel haberi sonunda takipçileriyle paylaştı. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" dedi. Bebeklerinin ultrason görüntüleriyle poz veren Tatlıses çiftine birçok ünlü isimden yorum geldi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses sonunda paylaştı: İkizler geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses sonunda paylaştı: İkizler geliyor - Son Dakika
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