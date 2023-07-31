Yasmin Erbil, sevgilisiyle aşk tatiline çıktı

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk tatiline çıkan Yasmin Erbil, sevgilisiyle samimi pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Erbil'in bir pozu var ki bomba.

AŞKA GELDİLER

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. bir süredir eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Erbil, sevgilisiyle samimi pozlara imza attı.

İşte ikilinin samimi pozları;