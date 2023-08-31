Yeni bir aşka mı yelken açtı? Mehmet Aslantuğ ile sevgili olduğunu iddia eden kadından olay yaratacak paylaşım - Son Dakika

Yeni bir aşka mı yelken açtı? Mehmet Aslantuğ ile sevgili olduğunu iddia eden kadından olay yaratacak paylaşım

Son Güncelleme: 31.08.2023 13:02

Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ'un Bozcaada'da tanıştığı bir kadınla aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddianın ardından sosyal medya hesabından ''Duyduğunuz dedikodular doğru. Bir küçük ada meselesi. Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ evet yeter'' yazılı bir paylaşım yapan Pınar Sipaloğlu isimli kadın dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta Arzu Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddiasını yalanlayan Aslantuğ'un Bozcada'da tanıştığı Pınar Şipaloğlu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Şipaloğlu'nun sosyal medya hesabından "Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ evet yeter" diye paylaşım yapması da aşk iddiasını kuvvetlendirdi.

"BİR KÜÇÜK ADA MESELESİ"

Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşadığını ileri süren Pınar Şipalioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi... Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koydu. Mehmet Aslantuğ ise hakkındaki aşk iddiasına henüz cevap vermedi.

Yeni bir aşka mı yelken açtı? Mehmet Aslantuğ ile sevgili olduğunu iddia eden kadından olay yaratacak paylaşım

"BOŞANMAYI BEN DEĞİL ARZUM İSTEDİ"

2 gün önce Instagram hesabından bir video yayınlayarak boşanmasının ardından çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan Mehmet Aslantuğ "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı, acı çektim, üzüldüm, aylar kelimeler bulmaya çalıştım... Ben terk eden taraf değilim. Yorgundu... Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Sadece hukuken boşandıktan sonra yolları ayırmak istedim. Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim" demişti.

Yeni bir aşka mı yelken açtı? Mehmet Aslantuğ ile sevgili olduğunu iddia eden kadından olay yaratacak paylaşım
Yeni bir aşka mı yelken açtı? Mehmet Aslantuğ ile sevgili olduğunu iddia eden kadından olay yaratacak paylaşım
Arzum Onan'la 27 yıllık evliliği biten Mehmet Aslantuğ, ihanet iddiasını kesin bir dille yalanladı
Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni bir aşka mı yelken açtı? Mehmet Aslantuğ ile sevgili olduğunu iddia eden kadından olay yaratacak paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni bir aşka mı yelken açtı? Mehmet Aslantuğ ile sevgili olduğunu iddia eden kadından olay yaratacak paylaşım - Son Dakika
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