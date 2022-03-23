Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi? - Son Dakika
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Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?

23.03.2022 10:44
Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş 22 Mart Salı akşamı 5. bölümüyle ekranlarda yer aldı.

Somer, Türkan'ın boşanmak istemediğini öğrenince bir çıkış yolu bulmaya çalışır. Rüçhan'ın Türkan'a yaptığı işkenceyi kabul edemeyen Somer, bunun hesabını sorar. Somer ve Rüçhan'ın tartıştığını duyan Türkan, Somer'in sözlerine dayanamadı ve evi terk eder. Somer, avukata talimat vererek boşanma işlemlerini başlatır. Türkan'ı kahvaltı yapma bahanesiyle dışarıya çıkaran Somer, avukata haber vermiştir. Türkan, boşanma evraklarını görünce şoke olur. Somer'den boşanmayacağını bir kez daha söyleyen Türkan, boşanma dilekçesini imzalamaz. Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebilecek mi?

Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?

Somer, ultrason fotoğrafını cebinde bırakınca evdeki yardımcı fotoğrafı görüp Rüçhan'a götürür. Bebeğin fotoğrafının Mine'ye ait olduğunu gören hemen Mine'nin evine gider. Rüçhan, Mine'ye bebeğin Somer'den olup olmadığını öğrenmek istediğini söyleyip birlikte doktora gideceklerini söyler.

Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?

Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Derya ise Dönüş'ün gizli saklı deftere bir şeyler yazdığını fark eder. Ancak bu yaptığı ortaya çıkarsa Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır. Türkan, Mine'yle sık sık karşılaşmaya başlar. Türkan, Somer'in ona karşı sevgisizliği karşısında yine de umudunu kaybetmez, başka bir çare arayışına girer. Mine'nin kapısını çalan Türkan, Somer'le ilgili ne konuşacak?

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Üç Kız Kardeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi? - Son Dakika


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