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Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı - Son Dakika

Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı

12.12.2021 15:32

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 22 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı. Başarılı oyuncu, Yargı'nın yanı sıra, bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen Gümüş ve Sıla dizilerinin de senaristliğini yapan Sema Ergenekon'la evli.

Geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı ile oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Sevilen oyuncunun özel hayatı da merak edilenler arasında.

SEKTÖRÜN TANINAN İSİMLERİNDEN

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 22 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı.

Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizinin senaristi çıktı

YARGI'NIN SENARİSTİ

Uğur Aslan Yargı dizisinin de senaryosunu yazan ünlü senarist Sema Ergenekon ile evli. Üniversite yıllarında tanışan çift, Sema Ergenekon'un meme kanserine yakalanması sonrası zor günler geçirmiş, Sema Ergenekon, eşi Uğur Aslan'ın desteğiyle hastalığı yenmişti.

Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizinin senaristi çıktı
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı

Şarkılar Bizi Söyler, Sema Ergenekon, Komiser, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı - Son Dakika
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