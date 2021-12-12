Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı

Geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programındaki performansı ile oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Sevilen oyuncunun özel hayatı da merak edilenler arasında.

SEKTÖRÜN TANINAN İSİMLERİNDEN

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 22 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı.

YARGI'NIN SENARİSTİ

Uğur Aslan Yargı dizisinin de senaryosunu yazan ünlü senarist Sema Ergenekon ile evli. Üniversite yıllarında tanışan çift, Sema Ergenekon'un meme kanserine yakalanması sonrası zor günler geçirmiş, Sema Ergenekon, eşi Uğur Aslan'ın desteğiyle hastalığı yenmişti.