Yeni Projesi Belli Oldu! Projede Yer Alan İsimler…

Sonbaharda yayın hayatına başlayacak olan TRT Dijital peş peşe yeni projeler alıyor. "Akif", "Hay Sultan", "Tozkoparan" gibi projelerin yayınlanacağı platforma Bozdağ Film de "İbn-i Sina" dizisini çekecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Platformun en flaş projelerinin başında Gold Film'in "Ben Ölmeden Önce" dizisi geliyor. Ahmet Sönmez'in yazıp yöneteceği dizi 45'er dakikalık 8 bölümden oluşacak. Her bölümde bir karakterin hikayesinin anlatılacağı dizinin 20 Haziran'da sete çıkması planlanıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Ahmet Sönmez üstleniyor.

Uğur Yücel, Necip Memili, Erkan Petekkaya, Ahmet Mümtaz Taylan ve Nazan Kesal'ı buluşturan "Ben Ölmeden Önce"nin kadrosuna güzel oyuncu Yasemin Allen da katıldı. Ünlü yıldız ayrıca Ay Yapım'ın Paramount Plus için çektiği The Turkish Detective dizisinde Haluk Bilginer ve Ethan Kai ile başrolü paylaştı.