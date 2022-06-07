Yeni Projesi Belli Oldu! Projede Yer Alan İsimler… - Son Dakika
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Yeni Projesi Belli Oldu! Projede Yer Alan İsimler…

07.06.2022 22:12
Yeni Projesi Belli Oldu! Projede Yer Alan İsimler…

Oyuncu Yasemin Allen'in yeni dizi projesi belli oldu. TRT Dijital için çekilecek dizinin kadrosunda birçok yıldız oyuncu yer alıyor. İşte detaylar...

Sonbaharda yayın hayatına başlayacak olan TRT Dijital peş peşe yeni projeler alıyor. "Akif", "Hay Sultan", "Tozkoparan" gibi projelerin yayınlanacağı platforma Bozdağ Film de "İbn-i Sina" dizisini çekecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Platformun en flaş projelerinin başında Gold Film'in "Ben Ölmeden Önce" dizisi geliyor. Ahmet Sönmez'in yazıp yöneteceği dizi 45'er dakikalık 8 bölümden oluşacak. Her bölümde bir karakterin hikayesinin anlatılacağı dizinin 20 Haziran'da sete çıkması planlanıyor. Dizinin yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Ahmet Sönmez üstleniyor.

Uğur Yücel, Necip Memili, Erkan Petekkaya, Ahmet Mümtaz Taylan ve Nazan Kesal'ı buluşturan "Ben Ölmeden Önce"nin kadrosuna güzel oyuncu Yasemin Allen da katıldı. Ünlü yıldız ayrıca Ay Yapım'ın Paramount Plus için çektiği The Turkish Detective dizisinde Haluk Bilginer ve Ethan Kai ile başrolü paylaştı.

Yeni Projesi Belli Oldu! Projede Yer Alan İsimler…
Yeni Projesi Belli Oldu! Projede Yer Alan İsimler…

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Kaynak: Snob Magazin

Yasemin Allen, Tozkoparan, İbn-i Sina, Gold Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni Projesi Belli Oldu! Projede Yer Alan İsimler… - Son Dakika

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