Yeni Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi! - Son Dakika
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Yeni Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi!

31.05.2022 10:51
Yeni Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi!

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Nez Yazıcı, geçtiğimiz aylarda tenis antrenörü sevgilisi Gökhan Köksal'dan ayrılmıştı. Nez, yeni sevgilisiyle ilk kez Cihangir'de görüntülendi. Nez'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Nez, önceki akşam Cihangir'de yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Üstü açık cipten inerken görüntülenen Nez, muhabirlere görüntü vermek istemedi.

Nez Yazıcı'nın gizemli erkek arkadaşının antika dükkanı sahibi olan Cihan Sezgin olduğu öğrenildi.

Araçtan indikten sonra evine giren Nez, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

NEZ KİMDİR?

Nezihe Kalkan, veya tanınan adıyla Nez (d. 15 Nisan 1979; İzmir), R&B, Caz ve Türk Pop Müziği ses sanatçısı, dansçı, eski manken, oyuncu ve televizyon sunucusu.

2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve şarkı eşliğinde yaptığı kalça dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede meşhur olmuştur.

Yeni Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi!
Yeni Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi!
Yeni Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi!
Yeni Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi!

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Kaynak: Snob Magazin

Cihangir, Nez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni Sevgilisiyle Cihangir'de Görüntülendi! - Son Dakika


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