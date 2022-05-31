Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı! Bakın Kimmiş? - Son Dakika
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Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı! Bakın Kimmiş?

31.05.2022 10:51
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı! Bakın Kimmiş?

2014 yılında modellikten oyunculuğa geçiş yapan Ekin Mert Daymaz, özel hayatında aradığı mutluluğu nihayet buldu. Geçtiğimiz haftalarda "Genelde esmer kadınları seviyorum" diyen Daymaz, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. İşte Daymaz'ın yeni sevgilisi...

2014 yılında modellikten oyunculuğa geçiş yapan ve bir çok projede yer alan yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz daha önce Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Simay Barlas ve Melisa Döngel ile aşk yaşamıştı. Daymaz'ın adı Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle de anılmıştı.

ARADIĞI AŞK BREZİLYA'DA BULDU

Yakın zamanda "Ben esmer seviyorum ama hep sarışın denk geliyor" açıklaması ile esmer sevgili bulamamaktan yakınan Ekin Mert Daymaz aradığı aşkı Brezilya'da buldu.

Ekin Mert Daymaz önceki gece Klein Garten adlı mekandan esmer bir kadınla çıkarken görüntülendi.

"İSTANBUL'U GEZDİRECEĞİM"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Daymaz, "Arkadaşlar hanımefendi benim misafirim. Brezilya'dan geldi İstanbul'u gezdireceğim" demekle yetindi.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edilen esmer güzelin adının Adrielly Tiburcio olduğu ve Brezilya'da modellik yaptığı öğrenildi.

EKİN MART DAYMAZ KİMDİR?

Ekin Mert Daymaz (d. 2 Aralık 1990, Arnhem), Türk oyuncu ve mankendir.

Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır.

Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir.

Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.

Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.

Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı! Bakın Kimmiş?
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı! Bakın Kimmiş?
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı! Bakın Kimmiş?
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı! Bakın Kimmiş?
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı! Bakın Kimmiş?

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Kaynak: Snob Magazin

Ekin Mert Daymaz, Eliz Sakuçoğlu, Hande Erçel, Brezilya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Yakalandı! Bakın Kimmiş? - Son Dakika


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