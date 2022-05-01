Yeni Yaşını Yeni Sevgilisiyle Kutladı - Son Dakika

Yeni sevgilisi ile görüntülenen Eda Taşpınar'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.Eda hanım doğum gününüz kutlu olsun yeni yaşınızda kutlu olsun sözleri üzerine "Hepimiz yaşlanıyoruz yapacak bir şey yok evet bazı paylaşımlarım kaldırılıyor yapacak bir şey yok oluyor böyle şeyler Bayram da İstanbuldayım burada geçireceğim "dedi.

Sevgilisinin adı sorulduğunda Taşpınar " Sormayın hem istemiyor hem böyle şeyleri sevmiyor herkes sevmek zorunda değil. Magazinde olmak tercih meselesi ben de kendisini hiç zorlamıyorum "dedi.

"Eda hanım hala paylaşım yapmaya devam edecekmisiniz" sorusuna Eda Taşpınar " Meksika'daki fotoğraflar bitti artık elimde başka fotoğraf kalmadı. Meksika tatilimizde çok güzel geçti çok uzun kaldık aslında 2,5 ay sürdü Güney Amerika, Panama, Meksika hepsini gezdik sahillerine uğradık çok güzeldi güzel geçti. Doğum günü hediyelerimden bahsedecek olursam benim çok hoşuma giden şey ise yazı yazılması evime tüm dostlarımdan yüzlerde mektup geldi onları tek tek açıp okumak beni çok memnun ediyor "dedi.

İlerleyen saatlerde mekandan sevgilisi ile ayrıldı. Eda Taşpınar ve sevgilisi birbirlerinden ayrı ayrı yürüyerek kendilerini bekleyen aracın arka koltuğuna sevgilisi ön koltuğa ise Eda Taşpınar'ın oturması çok dikkat çekti.

Aracın arka koltuğunda oturan Taşpınar'ın sevgilisi patlayan flaşlar karşısında devamlı eliyle yüzünü kapattı.