Yeni Yaşını Yeni Sevgilisiyle Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Yaşını Yeni Sevgilisiyle Kutladı

01.05.2022 23:07
Yeni Yaşını Yeni Sevgilisiyle Kutladı

İkoncan olarak bilinen Eda Taşpınar önceki akşam Galataport Roka adlı mekanda yeni sevgilisi ve yakın arkadaşları ile 42 yaş gününü kutladı.

Yeni sevgilisi ile görüntülenen Eda Taşpınar'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.Eda hanım doğum gününüz kutlu olsun yeni yaşınızda kutlu olsun sözleri üzerine "Hepimiz yaşlanıyoruz yapacak bir şey yok evet bazı paylaşımlarım kaldırılıyor yapacak bir şey yok oluyor böyle şeyler Bayram da İstanbuldayım burada geçireceğim "dedi.

Sevgilisinin adı sorulduğunda Taşpınar " Sormayın hem istemiyor hem böyle şeyleri sevmiyor herkes sevmek zorunda değil. Magazinde olmak tercih meselesi ben de kendisini hiç zorlamıyorum "dedi.

"Eda hanım hala paylaşım yapmaya devam edecekmisiniz" sorusuna Eda Taşpınar " Meksika'daki fotoğraflar bitti artık elimde başka fotoğraf kalmadı. Meksika tatilimizde çok güzel geçti çok uzun kaldık aslında 2,5 ay sürdü Güney Amerika, Panama, Meksika hepsini gezdik sahillerine uğradık çok güzeldi güzel geçti. Doğum günü hediyelerimden bahsedecek olursam benim çok hoşuma giden şey ise yazı yazılması evime tüm dostlarımdan yüzlerde mektup geldi onları tek tek açıp okumak beni çok memnun ediyor "dedi.

İlerleyen saatlerde mekandan sevgilisi ile ayrıldı. Eda Taşpınar ve sevgilisi birbirlerinden ayrı ayrı yürüyerek kendilerini bekleyen aracın arka koltuğuna sevgilisi ön koltuğa ise Eda Taşpınar'ın oturması çok dikkat çekti.

Aracın arka koltuğunda oturan Taşpınar'ın sevgilisi patlayan flaşlar karşısında devamlı eliyle yüzünü kapattı.

Yeni Yaşını Yeni Sevgilisiyle Kutladı
Yeni Yaşını Yeni Sevgilisiyle Kutladı
Yeni Yaşını Yeni Sevgilisiyle Kutladı
Yeni Yaşını Yeni Sevgilisiyle Kutladı
Yeni Yaşını Yeni Sevgilisiyle Kutladı

YORUMLAR
500
Ümit Özdağ, Suriyeli aileye bayram ziyaretine gitti! Evde yaşanan diyalog dikkat çekti Ümit Özdağ, Suriyeli aileye bayram ziyaretine gitti! Evde yaşanan diyalog dikkat çekti Tatvan'da bayram yoğunluğu Tatvan'da bayram yoğunluğu

Eda Taşpınar, Bayram, Sonora, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeni Yaşını Yeni Sevgilisiyle Kutladı - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Ticari aracın çarptığı otomobil devrildi! Kaza anı araç kamerasına kaydedildi
22:36 Süper Lig'de tarihi skorlu maç! Çaykur Rizespor, geriden geldiği maçta Göztepe'ye tam 7 gol attı
22:34 Aslan'ın galibiyet serisi sona erdi! Galatasaray, Sivasspor engelini geçemeyerek 13. sıraya düştü
22:23 Sivasspor'un Yiğidosu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca hatırlayacak
22:20 Anket sonuçları ortaya koydu! Erdoğan'ın en çok oyu beklediği muhalefet partisi Saadet oldu!
22:18 Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini silahla yaralayan adam intihar etti
22:04 Ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi Bursa'da yakalandı!
22:01 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı olarak yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: Adaylık açıklaması değil, manifesto
21:59 Teknik Direktör Cihat Arslan'dan, Alanya maçı sonrası olay sözler: 2 bin 500 liraya sevindik
21:21 Damadıyla cinsel ilişkiye giren kaynana aileyi dağıttı, genç kız öfke patlaması yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 23:16:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Yaşını Yeni Sevgilisiyle Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement