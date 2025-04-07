Yeşilçam\'ın \'saf kızı\' Oya Akkartal\'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bir döneme damga vuran Yeşilçam filmlerinde çok kısa bir süre bulunmasına rağmen hepimizin gördüğü an tanıdığı isimlerden biri o... Oya Akkartal, bir diğer bilinen adıyla Oya Öge, sadece 3 filmde oynamasına karşın başarılı bir şekilde canlandırdığı 'saf kız' karakteri ile hafızlarda yer edindi.

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞKIN

Baldız, 100 Numaralı Adam ve Küçük Bey filmlerinde rol alan oyuncunun son hali ise gündem oldu. Sosyal medyada ortaya çıkan Oya Akkartal'ın son görüntüsü büyük şaşkınlık yarattı.

İşte Oya Akkartal'ın son hali;