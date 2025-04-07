Bir döneme damga vuran Yeşilçam filmlerinde çok kısa bir süre bulunmasına rağmen hepimizin gördüğü an tanıdığı isimlerden biri o... Oya Akkartal, bir diğer bilinen adıyla Oya Öge, sadece 3 filmde oynamasına karşın başarılı bir şekilde canlandırdığı 'saf kız' karakteri ile hafızlarda yer edindi.
Baldız, 100 Numaralı Adam ve Küçük Bey filmlerinde rol alan oyuncunun son hali ise gündem oldu. Sosyal medyada ortaya çıkan Oya Akkartal'ın son görüntüsü büyük şaşkınlık yarattı.
İşte Oya Akkartal'ın son hali;
Son Dakika › Magazin › Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)