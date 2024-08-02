Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu

Yeşilçam\'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Müjde Ar, kapalı kalp ameliyatı oldu. Damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olduğu tespit edilen ve acil ameliyata alınan oyuncu ''Ne sigara ne alkol içerim. Eşim hastaneye gitmişti ben de halsizliğimi söyleyince tetkik yapıldı ve acil operasyona alındım'' dedi.

02.08.2024 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yer aldığı dizi ve filmlerle Yeşilçam'a damga vuran usta oyunculardan Müjde Ar, uzun yıllardır kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde halsizlik sonucu tahlil yaptıran oyuncu, damarlarının tıkalı olduğunun ortaya çıkmasıyla ameliyata alındı.

MagazinSortie'de yer alan habere göre, damarlarının yüzde 95'ini tıkalı olduğu tespit edilen Müjde Ar apar topar ameliyata alındı. Operasyonu 2 saat süren Ar, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tetkikler sonucu çok acil müdahale edildi" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu

Müjde Ar, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Olcay seçilir: Allah şifasını versin 13 9 Yanıtla
  • Eşref Polat: cehenem bile seni kabul etmez 4 16 Yanıtla
    Tolga Arslanoğlu: Senin cennette yerin hazır di mi. Ahlak bekçisi. Filmlerini izleyip iç çekince oluyor ama di mi. Bu dünyaya zarar veren sen ve senin gibiler. 18 2
  • Erdem Cambaz: Allah uzun ömürler versin müjde hanıma 7 1 Yanıtla
  • mutlu kulçabay: usta oyuncu! 1 3 Yanıtla
  • Emin çetiner: Armudun iyisini Ayılar yermiş ah ulan para bizede uğra birazda 1 1 Yanıtla

09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
00:57 Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var
00:42 Putin, MİT’in tarihi takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı
00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 10:19:06. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement