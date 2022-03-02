Yeşim Erçetin'den Ozan Orhon'a Zehir Zemberek Sözler! - Son Dakika
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Yeşim Erçetin'den Ozan Orhon'a Zehir Zemberek Sözler!

02.03.2022 21:26
Yeşim Erçetin'den Ozan Orhon'a Zehir Zemberek Sözler!

Söylemezsem Olmaz'ın konuğu olan Ozan Orhon'un eski defterleri açması eski eşi Yeşim Erçetin'i sinirlendirdi. Bunu üzerine canlı yayına bağlanan Erçetin iddialara cevap verdi. Ozan Orhon'un annesi de canlı yayına bağlanarak Yeşim Erçetin'in iddialarını yalanladı.

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Ozan Orhon, eski eşi Yeşim Erçetin hakkında "Çocuğuna bakmıyor" iddialarında bulunmuştu. Yeşim Erçetin bu iddiaları yalanladı.

"KIZINDAN HABERİ OLMAYAN BİR BABA OLAMAZ"

Yeşim Erçetin, şöyle konuştu: "Ben tamamen ününü eledim önlüğünü astım Miami'de yeni bir hayata başladım. Derdim de yoktu ama bana burada iftiralar var. Yağmur şu an üniversite falan okumuyor çalışıyor ona baktığı falan da yok kızından haberi olmayan bir baba olamaz. Ben zamanında nafaka davası açtım Ozan'a ama kızım rica ettiği için babam bunu ödeyemez dediği için bunu geri çektim ve çocukluktan beri Yağmur benim yanımda kalıyor ilkokuldan beri bende çocuk. Bu bir şiddettir anneye çocuğuna bakmıyor demek bir şiddettir. Ozan'ın bana bir kuruşu bile geçmedi. Kızım gerçekten New York'ta yaşıyor ama üniversiteye falan gittiği yok çalışıyor. Dediğim gibi bir de kalkmış babaannesi baktı diyor çocuğa."

Erçetin sözlerine şöyle devam etti: "Ozan diyor ben dayakçı bir insan değilim ama ben de Ozan'dan dayak yedim. Benim artık show bussinesla falan da işim kalmadı. Bıktım yani daha da adımı duymak istemiyorum. Yani bir insan kızının üniversiteye gittiğini bilmez mi ya! Bu söylenenlerin hepsi yalan hepsi iftira!"

SÖYLEDİKLERİNİN YÜZDE 66'SI YALAN

Ozan Orhon'un annesi Alev Esen "Ozan niye çıkıp burada kendi reklamını yapmak için 20 yaşında dövdüğü bir kadını anlatıyor üstüne üstlük gelmiş söylediği şeylerin %66'sı yalan. Ben Amerika'da üniversite okuduğu zaman Yağmur'un parasını ödedim. Neden Yeşim böyle bir yalana başvuruyor ben onu anlamıyorum." dedi.

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Yeşim Erçetin, Ozan Orhon, Üniversite, Miami, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeşim Erçetin'den Ozan Orhon'a Zehir Zemberek Sözler! - Son Dakika


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