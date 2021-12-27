Yeter, yılın girişimci iş kadını seçildi

2021 yılı enleri ödül töreninde başarılı iş kadını Melda Yeter, 'Yılın Girişimci İş Kadını' ödülünü aldı.

Geleneksel hale gelen yılın enleri ödülü, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ankara'da bir otelde gerçekleşen ödül töreni çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Türk iş kadınlarına örnek teşkil eden başarılara imza atan ve adından sıkça söz ettiren başarılı iş kadını Melda Yeter düzenlenen gecede 'Yılın Girişimci İş Kadını' ödülünün sahibi oldu. Gecede konuşan Yeter, ödülünü bütün gücüyle toplumda var olan kadınlara armağan ederek, "Türk kadınları isterlerse elde edemeyecekleri şey yoktur. Atalarımızdan da öğrendiğimiz gibi bizler gücümüzü çok çalışmaktan alıyoruz. Bu tarz ödüller almak bizi işimize daha da motive ediyor. Bu güzide ödülü bana layık gören herkese çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL