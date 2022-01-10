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Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı - Son Dakika

Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı

10.01.2022 00:34

2022'ye girdiğimiz gece İbo Show yılbaşı özel programında giydiği kıyafetle gündem olan ve sosyal medyada kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem Kınalı, neden böyle bir tercihte bulunduğunu itiraf etti. Kınalı, "Göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" dedi.

İbo Show'un yılbaşında programında tercih ettiği kıyafet ve o kıyafete rağmen yaptığı kıvrak dansla gündeme gelen Oryantal Didem Kınalı, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Alışılagelmiş oryantal kostümü yerine uzun kollu, boynundan ayaklarına kadar kapalı bir elbise tercih eden Kınalı'nın kıyafeti, elbisenin kumaşı ve rengiyle alüminyum folyoya benzetilmişti.

Oryantal Didem neden alüminyum folyoya benzetilen kostümü giydiğini itiraf etti!

"HABERLERİ GÖRÜNCE ÇOK GÜLDÜM"

Sosyal medyada gündeme gelmesi hakkında Kınalı, "Herkes kendince beni bir şeylere benzetmiş, kimi espri konusu yapmış, kimi kızmış, kimi gülmüş. Benim ne bunlardan ne de alüminyum folyoya benzetildiğimden haberim yoktu çünkü yılbaşı gecesi iki sahnem vardı Kıbrıs'ta ve çok yorucuydu. Haberleri sonradan görünce ben de şaşırdım, çok güldüm." açıklamalarını yaptı.

Oryantal Didem neden alüminyum folyoya benzetilen kostümü giydiğini itiraf etti!

"GÖBEK DELİĞİ VE ÇATALININ GÖRÜNMEMESİ GEREKİYORMUŞ"

"Neden böyle kapalı bir kıyafet tercih ettin?" sorusunu ise Kınalı, "Ya da daha doğrusu bu senin tercihin miydi? Birebir bu kıyafet olsun demediler tabii… Kollarını açabilirsin, bisiklet yaka giyebilirsin, demişlerdi. Sadece göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş; onun dışında bir sorun yok dediler. Oryantal yaklaşık 15 yıldır televizyonlarda var olmadığından işimizi yapabilmek için biz de söylenenleri uyguluyoruz. Yoksa hiç işimi yapamam ki!" ifadeleriyle yanıtladı.

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didem kınalı, Alev Gürsoy, İbo Show, Kınalı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı - Son Dakika
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