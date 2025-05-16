Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu - Son Dakika
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Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu

Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu

Hayat Bilgisi ve Avrupa Yakası gibi televizyon dünyasının unutulmaz dizilerinde rol alan oyuncu Yıldız Asyalı, özel hayatında yeniden bir dönüm noktasına ulaştı. Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenerek üçüncü kez nikâh masasına oturdu.

16.05.2025 08:11
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Daha önce iki evlilik yapan ve her defasında yeniden aşka şans veren oyuncu Yıldız Asyalı, üçüncü kez nikâh masasına oturdu. İlk evliliğini 2015 yılında iş insanı Emre Vatansever ile yapan Asyalı, bu birliktelikten bir kız çocuğu dünyaya getirmiş, çift 2018'de yollarını ayırmıştı. 2020 yılında yönetmen Kerem Saka ile kısa süreli bir evlilik yaşayan oyuncu, aynı yıl boşanmıştı.

ÜÇÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Aşk hayatında inişli çıkışlı bir yolculuk yaşayan Asyalı, bu kez kalbini iş insanı Mustafa Semih Demirci'ye kaptırdı. Çift, sade bir törenle evlenerek hayatlarını birleştirdi. Asyalı, nikâh sonrası çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak evliliğini duyurdu.

Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu

BİR DÖNEMİN ARANAN İSMİYDİ

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi ve Avrupa Yakası gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Asyalı, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Yeni evliliğiyle ilgili detaylar şimdilik gizliliğini korurken, sevenlerinden ve sanat camiasından çok sayıda tebrik mesajı alıyor.

Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu

Avrupa Yakası, Hayat Bilgisi, Yıldız Asyalı, Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • kuzeyli baba:
    Pazar poşeti gibi olmuştur malum 3. kez 48 24 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Pazar poşeti olması, girip çıkanın sayısı ile orantılıdır. Yani senin karından daha az poşet değildir. çünkü boş olduğu zamanlar giren çıkan olmamıştır. 23 20 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Şu aşağılık yorumlara neden izin veriyorsunuz? 39 1 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Daha bu yaşta 3. eş ha!!! Seda Hanıma (Sayan) büyük bir rakip geliyor gibi!!! 9 8 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    avrupa yakasında oynamadıki nerenden çıkardın bunu admin? caaahil admin...sallamasyon admin.... 12 1 Yanıtla
  • 6490203:
    bu da böyle yolunu buluyor demek ki 6 1 Yanıtla
  • aragorn:
    ahh beee kızım gelene hoşgeldin gidene bay bay mındar ettin kendini, lise zamanında da böyleydi bu kızımız pek severdi 1 0 Yanıtla
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