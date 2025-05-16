Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu

Daha önce iki evlilik yapan ve her defasında yeniden aşka şans veren oyuncu Yıldız Asyalı, üçüncü kez nikâh masasına oturdu. İlk evliliğini 2015 yılında iş insanı Emre Vatansever ile yapan Asyalı, bu birliktelikten bir kız çocuğu dünyaya getirmiş, çift 2018'de yollarını ayırmıştı. 2020 yılında yönetmen Kerem Saka ile kısa süreli bir evlilik yaşayan oyuncu, aynı yıl boşanmıştı.

ÜÇÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Aşk hayatında inişli çıkışlı bir yolculuk yaşayan Asyalı, bu kez kalbini iş insanı Mustafa Semih Demirci'ye kaptırdı. Çift, sade bir törenle evlenerek hayatlarını birleştirdi. Asyalı, nikâh sonrası çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak evliliğini duyurdu.

BİR DÖNEMİN ARANAN İSMİYDİ

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi ve Avrupa Yakası gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Asyalı, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Yeni evliliğiyle ilgili detaylar şimdilik gizliliğini korurken, sevenlerinden ve sanat camiasından çok sayıda tebrik mesajı alıyor.