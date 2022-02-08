Yıldız Tilbe'den Şaşırtan 'sevgililer Günü' Çıkışı

Tilbe, " Sevgililer Günü'ne bakışınız nedir?" sorusuna, "Sevgilim yok. Sevgililer Günü'nü ne yapayım?" diyerek yanıt verdi.

Yıldız Tilbe, genç hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Tilbe, bir gencin 'Abla sevgili yapalım mı yapmayalım mı?' sorusuna, "Yapın hayatım. Dürüst sevin sorun çıkmasın. Aldatmayın. Bir tane sevin. Bütün kadınlar aynı" diye karşılık verdi.

Fotoğraf çekimi sonrası soruyu soran gencin yakasını tutan Tilbe, "Hayatta sevgi kadar sizi mutlu eden hiçbir şey yok" dedi.