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Yıldız Tilbe'den Şaşırtan 'sevgililer Günü' Çıkışı - Son Dakika

Yıldız Tilbe'den Şaşırtan 'sevgililer Günü' Çıkışı

08.02.2022 17:40
Yıldız Tilbe'den Şaşırtan 'sevgililer Günü' Çıkışı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bol bol alışveriş yapan Tilbe, gençlere aşk konusunda tavsiyeler verdi. Tilbe'nin Sevgililer Günü çıkışı ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Tilbe, " Sevgililer Günü'ne bakışınız nedir?" sorusuna, "Sevgilim yok. Sevgililer Günü'nü ne yapayım?" diyerek yanıt verdi.

Yıldız Tilbe, genç hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Tilbe, bir gencin 'Abla sevgili yapalım mı yapmayalım mı?' sorusuna, "Yapın hayatım. Dürüst sevin sorun çıkmasın. Aldatmayın. Bir tane sevin. Bütün kadınlar aynı" diye karşılık verdi.

Fotoğraf çekimi sonrası soruyu soran gencin yakasını tutan Tilbe, "Hayatta sevgi kadar sizi mutlu eden hiçbir şey yok" dedi.

Yıldız Tilbe'den Şaşırtan 'sevgililer Günü' Çıkışı
Yıldız Tilbe'den Şaşırtan 'sevgililer Günü' Çıkışı

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Sevgililer Günü, Yıldız Tilbe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'den Şaşırtan 'sevgililer Günü' Çıkışı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe'den Şaşırtan 'sevgililer Günü' Çıkışı - Son Dakika
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