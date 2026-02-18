Yıldız Tilbe'den Tarkan'a sitem: Davet etmedi - Son Dakika
Yıldız Tilbe'den Tarkan'a sitem: Davet etmedi

Yıldız Tilbe\'den Tarkan\'a sitem: Davet etmedi
18.02.2026 11:35
Yıldız Tilbe\'den Tarkan\'a sitem: Davet etmedi
Yıldız Tilbe, Tarkan konserlerine yönelik soruya sitem dolu yanıt verdi ve davet edilmediğini açıkladı.

Tarkan'ın İstanbul'daki konser turnesinin yankıları devam ediyor. Orhan Gencebay, Mabel Matiz, Sibel Can, Ajda Pekkan ve Ata Demirer gibi isimlerin konuk olduğu konserlerde, Yıldız Tilbe'nin yer almaması dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz gün objektiflere yansıyan Tilbe, Tarkan konserine katılmamasının sebebini açık yüreklilikle açıkladı:

"Konserler güzeldi. Gitmek istemedim değil, davet almadım. Davet alsaydım belki giderdim."

Söyledikleri, magazin dünyasında kısa sürede konuşulurken, Tilbe'nin sitemi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Yıldız Tilbe'den Tarkan'a sitem: Davet etmedi

Tarkan ile Yıldız Tilbe'nin yolları 90'lı yıllarda kesişmişti. Yıldız Tilbe, Kış Güneş'i şarkısını Tarkan'a vermişti ve müzikal birliktelikleri beğeni toplamıştı. Dönemin efsane şarkısı Kış Güneşi'yle Tarkan rekorlar kırmıştı.

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'den Tarkan'a sitem: Davet etmedi

    Yorumlar (2)

  • sait turk sait turk:
    bu işler böyledir Yıldız tilbe Tarkan dan daha mega stardır. 9 0 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    Tarkan denilen showcu, Yıldız Tilbe'nin yanında sönük kalır 2 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Yıldız Tilbe'den Tarkan'a sitem: Davet etmedi
