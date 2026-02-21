Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı magazincilere yakalanan Yıldız Tilbe, tansiyonunun yükseldiğini belirterek hastanede yapılan kontroller sonrası koluna cihaz takıldığını ifade etti.



''KALBİME BAKTILAR''

Ünlü şarkıcı, "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar. Kalbime de baktılar" sözleriyle sağlık durumuna açıklık getirdi.

Kısa süreli endişeye neden olan açıklamanın ardından Tilbe'nin durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.

''BENİM YAPTIĞIM DENİZDE DAMLA BİLE DEĞİL''

Öte yandan sanatçı, Gazze'ye yaptığı 300 bin dolarlık bağışla ilgili de konuştu. Yardımın abartılmaması gerektiğini vurgulayan Tilbe, "Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Allah yardımcıları olsun. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin hem sağlık açıklaması hem de yardım sözleri magazin gündeminde dikkat çekti.

MEĞER DOKTORU MİKROFON TUTMAYI BİLE YASAKLAMIŞ

Geçen yıl Yıldız Tilbe, sahnede gizlediği hastalığını açıkladı. 59 yaşındaki şarkıcı, tansiyon hastası olduğunu söyledi. Tilbe, doktorunun bazı yasaklarına da değinerek yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı.