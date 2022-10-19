Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali dikkat çekti - Son Dakika
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Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali dikkat çekti

19.10.2022 13:46

Yıllar önce geçirdiği yüz felci nedeniyle gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan arabesk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, beyazlayan saçları ve sakallarıyla dikkat çekti.

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, yıllar önce yüz felci geçirdi. Rahatsızlığın ardından gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Tayfur'un son hali merak konusu oldu.

BEYAZLAYAN SAÇLARI VE SAKALLARI GÖZLERDEN KAÇMADI

Geçtiğimiz haftalarda kızı Tuğçe Tayfur'un nişan törenine dahi katılmayan Tayfur, menajeriyle verdiği pozla ortaya çıktı. Sanatçının menajeri, sosyal medya hesabından vaktinin çocuğunu evden geçiren 76 yaşındaki Tayfur'la fotoğrafını yayınlayarak "Can cana, yan yana. Her zaman olduğu gibi her konuda yanım da yanımız da" notunu düştü. Kilo aldığı görülen sanatçının beyazlayan saçı ve sakalı da dikkat çekti.

İşte Ferdi Tayfur'un son hali:

Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

FELÇ GEÇİRDİKTEN SONRA EKRANLARDAN UZAKLAŞTI

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2011 yılında yüz felci geçirdi. Şeker hastalığından dolayı sağlık sorunları yaşayan ve doktorların bir süreliğine şarkı söylemesini yasakladığı Tayfur, uzun yıllardır ekranda uzak bir hayat yaşıyor.

Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Magazin Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali dikkat çekti - Son Dakika
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