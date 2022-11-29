Çok konuşulacak iddia: Eski partnerler Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek aşk yaşamaya başladı

Yer aldıkları projelerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek, yıllar önce yayınlanan Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrolü paylaştı. Uzun yıllarca projeler için bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

PARİS'TE GÖRÜNTÜLENDİLER

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının haberine göre, birlikte vakit geçirmek için Paris'e giden ikili, baş başa yürürken görüntülendi. Arkadaşları varken baş başa yürüyen ikilinin aşk yaşadığı iddia edilirken Akyürek'in bir hamlesi de dikkatlerden kaçmadı. Yakışıklı oyuncu, Tuba Büyüküstün'ün sık sık taktığı bandanasını bileğine bağlayarak aşk iddiasını güçlendirdi.