Çok konuşulacak iddia: Eski partnerler Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek aşk yaşamaya başladı - Son Dakika
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Çok konuşulacak iddia: Eski partnerler Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek aşk yaşamaya başladı

29.11.2022 14:52

Yıllar önce yayınlanan fenomen Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrol oynayan Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı öne sürüldü. Akyürek'in Büyüküstün'e ait bandanayı bileğine bağlaması dikkat çekerken ikili, Paris'te görüntülendi.

Yer aldıkları projelerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek, yıllar önce yayınlanan Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrolü paylaştı. Uzun yıllarca projeler için bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

PARİS'TE GÖRÜNTÜLENDİLER

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının haberine göre, birlikte vakit geçirmek için Paris'e giden ikili, baş başa yürürken görüntülendi. Arkadaşları varken baş başa yürüyen ikilinin aşk yaşadığı iddia edilirken Akyürek'in bir hamlesi de dikkatlerden kaçmadı. Yakışıklı oyuncu, Tuba Büyüküstün'ün sık sık taktığı bandanasını bileğine bağlayarak aşk iddiasını güçlendirdi.

Bomba iddia: Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek aşk yaşamaya başladı
Bomba iddia: Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek aşk yaşamaya başladı
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Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çok konuşulacak iddia: Eski partnerler Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek aşk yaşamaya başladı - Son Dakika


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