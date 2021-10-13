Üye Girişi
Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim - Son Dakika

Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim

13.10.2021 16:00

Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan oyuncu Umut Oğuz, yıllarca annesinden gördüğü şiddetten dolayı üzüntüden yüz felci geçirdiğini anlattı.

Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Umut Oğuz oldu. Çocukluğundan bahseden oyuncu, yıllarca anne ve babasından gördüğü şiddetten bahsetti.

"KÜÇÜKKEN SIRTIMIZDA SOPALAR KIRILDI"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Geçmişte yaşadığın ve unutmak istediğin problem neydi?" sorusu üzerine yaşadıklarını anlatan oyuncu, "Anne ve baba olmak için bir eğitimden geçmek lazım. Ebeveynlerin bir ehliyetinin olması lazım. Benim gibi dayak yiyerek büyüyen çocuklar var. Küçükken çok kaldırılıp yerlere fırlatıldık. Sırtımızda sopalar kırıldı. Annem hepimizin içine travmalar ekti ve kardeşler olarak mücadele ediyoruz. Kardeşlerim bir şey yaptığında 'sen niye sahip çıkmadın' diye annem beni döverdi. Kardeşlerim bir şey yaptığında onlara kızdığımda da yine dayak yiyordum. 3 numaralı olan kardeşimde de ciddi sıkıntılar var, aileyle görüşmüyor. Bir şey kırdığımızda babamla annem bize girişirdi. Kardeşim şimdi saçma sapan bir aile yaşıyor. Kardeşim anne ve babamın kötü huylarının hepsini almış. Annemin biz küçükken öfke problemi vardı" dedi.

Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim

"AĞLARKEN YÜZÜM FELÇ OLDU"

Gördüğü şiddetlerden dolayı bir ara yüz felci geçirdiğini söyleyen Umut Oğuz, sözlerine şöyle devam etti: "Ben sürekli şiddet gördüm ama mücadele ettim. 30'undan sonra çocukluğunda yaşadığın şeyler önüne çıkıyor ve onlarla yüzleşmek zorundasın. Ben ya annemi öldürecektim ya onunla barış imzalayacaktım. Annemle tartışıp gece evden çıktım dut ağacının altında ağlarken yüzüm felç oldu. Nasıl üzüldüysem... Ağzım tutulup kaldı. Ondan sonra bu evden gitmem lazım dedim."

Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim

"BİR GÜN SİNİR KRİZİ GEÇİRİP ANNEMİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜM"

"Annem yaşı ilerledikçe daha naif oldu. Bana 'nasılsın oğlum' dediğinde benim bütün bedenimdeki sinirler zıplıyor. Annem beni bir gün yanlış bir şey söyleyerek sinir krizine soktu. Yavaş yavaş öfkelenip annemin üstüne yürümeye başladım. 2 erkek kardeşim ve babam beni tutmasına rağmen durduramadı. Annemin yüzüne karşı daha fazla böyle devam etme yoksa kötü olacak dediğimi hatırlıyorum. İyi ki onu yaşadım. Çünkü o resmi öyle görmek çok çirkin. Annem yüzünden evden ayrıldığım için gidip ona teşekkür ettim. Çünkü hayalim olan oyunculuk mesleğini yapmaya başladım."

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim

Umut Oğuz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı 16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı İçişleri Bakanlığı'ndan 16:18 İçişleri Bakanlığı'ndan "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına yanıt: Yalandır, nokta Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu 14:35 Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu

Son Dakika Haberleri
16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
16:23 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
16:13 Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları
16:06 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu
16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
15:59 Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu
15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu
15:32 Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor
15:28 CHP ve İYİ Parti'den sonra bir "siyasi cinayet" iddiası da Davutoğlu'ndan geldi: Şu anda dostça uyarılar geliyor
Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı         
16:30
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları         
16:14
Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! "Çaki" lakaplı şahıs kıskıvrak yakalandı         
16:06
3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu         
15:57
Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu         
15:01
Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi         
14:52
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 16:35:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement